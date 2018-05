averse vue d'en haut

Appareil Canon

Canon EOS 1300D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/12.9

Focale 18 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Le cumulus de la photo précédente continue de se développer et on décide de s'en rapprocher pour admirer le rideau de pluie avec une vue plutôt inhabituelle. De belles rues de cumulus nous permettent de gagner de l'altitude sans avoir besoin de se mettre en spirale, il suffit de suivre l'alignement des cumulus et cela montait parfois jusqu'à 4 m/s.



Cependant la situation dégénère plus que prévu, puisque l'activité convective ne se limitera pas qu'à une simple averse. Peu de temps après l'atterrissage, il se mettra à pleuvoir sur l'aérodrome avec des coups de tonnerre. Une autre cellule, petite mais intense niveau pluie et foudre, naîtra à l'ONO de l'aérodrome de Condom.



Cette activité orageuse n'était pas prévue par le run Arome 00Z utilisé lors du briefing matinal, mais il réagissait beaucoup plus sur son run de 12Z. D'où l'intérêt de suivre la situation run par run.