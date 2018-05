Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/494 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 49.14°N, 4.52°E

Altitude GPS 135m

Plus plat, même en Beauce je ne sais si ça existe.

Photo prise en direction du N/E en se rapprochant du moulin de Chanteraine (aujourd’hui un élevage de truites alimenté par les eaux de la Suippe. (de Soppia une déesse Celto-Belge)

Le vent souffle du NO et il ne fait pas chaud, même si le thermomètre indique encore 13 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)