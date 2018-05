Pris au piège

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Ah ces évolution diurnes sans flux, ça donne du fil à retordre !



Après avoir patienté un long moment vers la frontière Hérault/Gard, avoir vu de nombreuses convections prendre de l'ampleur, monter, s'effondrer, lâcher quelques averses, le doute s'installe et l'explosion sur les Cévennes en direction du bassin alésien me pousse à m'en rapprocher. Quelle erreur ! La convection présente dans mon coin finit par exploser pour de bon elle aussi, si bien que je me retrouve dans le déluge sur le chemin. Arrivé à destination, je shoote de la voiture à l'arrière d'une cellule et serait un peu récompensé... un peu.

Car dans le même temps, ça devient la folie sur l'extrême ouest gardois et Est héraultais, vers ma position initiale. Nul doute que j'aurais ramené autre chose que du spaghetti... ^^ c'est le jeu, mais ça reste frustrant.



On attend la suite ces prochains jours... en espérant un peu plus de chance.