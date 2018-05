Un nouvel épisode d'orages de marais barométrique se met en place sur les régions méditerranéennes une semaine après le précédent. La configuration générale reste identique à savoir que la journée début sous une chaud soleil avant que la convection ne s'enclenche rapidement sur les reliefs intérieurs à la mi-journée et vienne déborder sur les plaines littorales par la suite avant de se désagréger au coucher du soleil. Un bel exemple ici en Camargue où une ligne orageuse particulièrement active glisse lentement vers la mer depuis les contreforts des Cévennes. Contrairement au précédent épisode, la foudre se montre plus généreuse et j'aurai l'occasion d'observer de nombreux impacts sous cette dernière cellule active, dont plusieurs extranuageux comme sur la photo. Pour l'anecdote, quelques instants après la photo, un impact extranuageux tombera à quelques dizaines de mètres dans mon dos alors que le ciel est dégagé à mon zénith et que la cellule n'a pas évolué, se trouvant donc à bonne distance. Une bonne petite frayeur !

Encore une vingtaine de degrés au moment de la photo et une incroyable quantité de moustiques dans ce secteur propice, une véritable épreuve pour photographier.

La cellule déclinera rapidement à la tombée de la nuit en s'évacuant en mer.

La suite du week-end et la semaine prochaine devraient continuer sur cette lancée, une année 2018 décidément très prolifique en activité orageuse !