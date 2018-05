Appareil Panasonic

DMC-TZ60

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/5.0

Focale 4.3 mm

ISO 160

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Après un début de matinée sous un grand ciel bleu, les nuages se font de plus en plus nombreux portés par un vent de N-NE bien sensible.

Il fait 19°