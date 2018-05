Appareil PENTAX

PENTAX K-30

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/9.0

Focale 18 mm

ISO 200

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel K-30 Ver 1.00

...



en effet depuis 17H55 un bel orage de Pentecôte stagne sur Remoulins et nous gratifie d'un sérieux spectacle et nettoyage de rues ou toitures.



Plus de 50 mm en 40 mn et ça cogne encore bien au risque d'y laisser box !!!



J'espère que Nimes est épargnée pour les festaires et les adieux de J.J.Padilla, qui sinon fera peut être aussi un " malheur " aux arènes sous l'orage.



A suivre car ça continue finalement ... à 18H45.



A+



Yves Adenis