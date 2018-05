Appareil Canon

Canon EOS 1300D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/11.3

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Comme hier la journée a débuté sous une couche de stratus arrivée par l'ouest dans la nuit. Elle s'est morcelé en fin de matinée alors qu'Arome voyait une dissipation brutale et plus précoce.

Le ciel est ensuite devenu peu nuageux (1 octa) en début d'après midi avant que des cumulus humilis apparaissent vers 1600 m. Comme hier également, les basses couches sont très instables et l'on profite de superbes conditions de vol avec des ascendances entre 2 et 3 m/s sous les cumulus.

Il fait 23,2 °C au moment de la photo à la station MF de Condom avec un point de rosée à 9.9 °C.