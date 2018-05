conditions de vol au top

Appareil Canon

Canon EOS 1300D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/11.3

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Encore une magnifique après midi de planeur au dessus de Condom avec une large plage horaire exploitable puisqu'un planeur a encore pu décoller peu avant 19h30.

Les averses modélisées par Arome ont été beaucoup moins nombreuses que prévues, probablement à cause d'un air trop sec en moyenne troposphère. On voyait bien que les cumulus se désagrégeaient rapidement par le flanc opposé à l'ascendance.

Nous ne seront même pas inquiétés par les deux averses qui se sont développées sur le sud de la foret landaise puisqu'elle ont été stationnaire pendant toute leur durée de vie.

En revanche sur les Pyrénées et les contreforts ouest du massif central, les orages sont nombreux dès le début d'après midi et l'on a pu profiter de belles vues sur les enclumes aussi bien au sol qu'en l'air.