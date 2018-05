Salaglouglou

Appareil Canon

Photographe C.C. Chrispic

Troisième jour de cette nouvelle séquence orageuse... non-stop !



La convection s'enclenche à nouveau dès la fin de matinée sur les reliefs languedociens. Je me dirige vers ces orages et atterris finalement au Lac du Salagou où une cellule se renforce particulièrement à son sud. Malgré une transition sur le lac, la foudre ne voudra pas s'échapper sur celui-ci, elle se contente de frapper les terres et notamment, ici, la montagne de Liausson.



Nombreux sont les touristes et locaux profitant du long week-end pour se balader à pied ou à vélo, leur balade se voit donc perturbée (mais cela n'empêche pas certains de partir à pied malgré le son du tonnerre et un rideau de précipitations plus qu'explicite... hélas la culture du risque météo est encore un groooos enjeu...).