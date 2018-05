Orages stationnaires

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/9.1

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Les kilomètres s'enchaînent. Direction l'Est nîmois dans l'après-midi où des cellules orageuses ont explosé sur l'Est du Gard, des cellules qui finissent par fusionner tout en restant dans la même zone durant plus d'une heure. La foudre est au rendez-vous mais ce seront les seuls ramifiés capturés, le reste étant de type "spaghetti" comme l'impact de droite.



Sacrée ambiance... digne des meilleurs mois de juin !