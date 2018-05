Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/8

Focale 21 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Les orages de l'Est du Gard finissent par s’essouffler, il est temps de repartir à l'ouest pour observer les une ou deux petites cellules qui persistent vers la plaine entre Uzès et Alès (pour faire large). La convection est également présente sur l'ouest/nord-ouest du département, de belles bases sombres... en effet, de nouvelles cellules germent dans les environs de Quissac.

Malgré un horizon à presque 180° de cellules, l'activité électrique est extrêmement faible... seuls quelques intranuageux se manifestent, et j'aurais la chance de capturer cet unique impact qui veut bien sortir !



En début de nuit, quelques impacts supplémentaires se produisent vers Sauve mais je suis déjà reparti sur la route, j'arriverais trop tard à un autre point de vue, la cellule finit par lentement se calmer. Fin du journée encore bien remplie... on remet ça demain, c'est dingue.