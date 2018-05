Le festival continue !

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 30 sec

Ouverture f/4

Focale 28 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Décidément, cette saison orageuse 2018 débute sur des chapeaux de roues en Lorraine avec à nouveau ce soir, un superbe déchaînement électrique sur le nord de la région, au niveau des frontières luxembourgeoise et belge.

Inters, intras, foudre ramifiée, puissants positifs, ou bien tout cela en une seule fois, c'était la totale!

De nombreuses cellules se formaient, mourraient puis regagnaient en activité pile sur le secteur, nous lâchant parfois de bonnes grosses averses mêlées de petite grêle allant jusqu'à un peu plus de 1cm tout au plus.

Un beau petit avant-goût de la semaine qui nous attend ;) !



Bonne nuit à tous et portez vous bien.