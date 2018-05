L'orage gronde

Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/6720 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXU2DRD1

GPS 49.4°N, 0.36°E

Altitude GPS 79m

Une journée ensoleillée en Normandie. Quelques brumes sont à signaler sur l'heure du midi entre Étretat et Le Havre. Vers 15h, des orages naissent en Seine-Maritime entre Barentin et Saint-Romain-de-Colbosc. Vers 16h, des cellules isolées arrivent dans le département de l'Eure. Le paquet orageux se concentre au dessus de la Seine et la remonte d'Est en Ouest. Traversant le Calvados, les précipitations s'étendent dans l'Eure, Honfleur et Deauville.



Les températures relevées à l'ombre sont de : 11°C à 8h, 20°C à 13h, 22°C à 16h et 19°C à 20h.