Orages vauclusiens

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/14.1

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Aujourd'hui le risque orageux se cantonne au Gard, l'Hérault est le seul département du sud de la France à ne pas être en vigilance jaune.



Je vais donc dans l'Est du Gard, la où les orages sont prévus. Ceux-ci sont déjà présents dans le Vaucluse et se rapprochent lentement. Situation assez mole, la foudre est la mais reste très éparse et sur environ 180° à l'horizon. Rajoutez le soleil, des éclairs trop rapides à impulsion unique, et vous obtenez une récolte faible. De plus, l'ensemble finit par s’essouffler quand les rideaux se rapprocheront de la plaine devant moi.