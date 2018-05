Orage gardois

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/11.3

Focale 104 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Alors que les orages vauclusiens commencent à s’essouffler, de nouveaux prennent le relais à l'avant sur le Gard entre Uzès et Bagnols-sur-Cèze.



Difficile de se replacer rapidement puisque lorsque ces orages atteignent leur maturité (de façon très rapide), il est déjà un peu tard pour les intercepter : leur durée de vie est courte et la foudre se déchaine seulement lors de la phase la plus importante. Bref, observation à distance et entre les spaghettis (l'indigestion n'est pas loin), un impact ramifié s'offre à moi.