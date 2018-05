Au loin sur la montagne

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/11

Focale 70 mm

ISO 50

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.5.1 (Windows)

Quoi de mieux pour finir la journée qu'une petite "chasse" à domicile.

En effet ce soir l'orage a grondé sur le relief plus à l'Ouest du bassin Annonéen. Voici un petit extrait de ce qu'il en est sorti même si je regrette deux superbes impacts tombés hors cadrage et surtout complètement hors de la zone de foudroiement ce qui me rappelle que même si on est pas sous l'orage la foudre reste dangereuse.