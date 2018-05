averses pyrénéennes

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le sud ouest du pays est toujours sous l'influence d'un marais barométrique légèrement dépressionnaire et le flux de sud est établi aujourd'hui ramène un air un peu plus doux (+2 °C sur la thêta'w). En altitude cela évolue peu même si une zone plus fraîche circule sur le Nord Ouest.

Les averses et orages sont nombreux sur toute la chaîne des Pyrénées mais ils commencent à s'estomper sur l'est de la chaîne. Il en résulte un très beau ciel avec de nombreux cirrus spissatus cumulonimbogénitus observé depuis la Montagne Noire.