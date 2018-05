Chasse au bureau

Comme les jours précédents la convection s'enclenche dès la fin de matinée sur les Cévennes et forme des orages peu mobiles et parfois forts sur ses abords. En milieu d'après-midi, un orage particulièrement actif glisse en direction ds garrigues Montpelliéraines et s'accompagne d'une bonne activité électrique composée uniquement d'impacts de foudre à plusieurs impulsions. Etant au boulot, c'est depuis la fenêtre que je capture quelques décharges à main levée.

L'orage faiblira sensiblement avant d'atteindre la ville.