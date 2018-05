Pour la route

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/12.9

Focale 126 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Journée très décevante : les orages prévus ont bien eu lieu mais ont glissé bien trop tôt vers le littoral, ne permettant pas de les intercepter avant la sortie du boulot.



Après une petite attente, je me dirige en vallée de l'Hérault où il pourrait y avoir de nouveaux orages : en effet, des cellules explosent dans l'ouest du département et vers les Cévennes. Sortie des bureaux oblige, la circulation ne me permettra pas d'intercepter le gros orage qui s'est formé et glisse lentement vers le sud, entre Béziers et Pézenas. Je l'observe par le côté, quelques impacts noyés se dévoileront, celui-ci étant le plus visible.