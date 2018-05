Appareil PENTAX

PENTAX K-50

Exposition 20 sec

Ouverture f/7.1

Focale 18 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.2

... Pour être refait pour la soirée.



La journée de boulot, il a fallu slalomer entre les orages, et puis une fois rentré, réactivation sur l'Aisne et l'ouest Marne vers 18/19h (après une première salve vers 15), avc de la grêle vers Damery (tapis de 10 cm + dégâts sur les vignes)...



Je me poste a Notre Dame de Gruguet mon point de vue favori qui surplombe Epernay à l'ouest et j'attend l'orage arriver, il y a eu une série de 4/5 impacts vers 21h15 que j'ai ratés car trop lumineux (temps de pose trop court pour espérer les choper) et puis l'orage se désactive, avant de se réactiver vers 21h50 en lachant 3 intras au zénith, et le 4ème sera accompagné d'un coup de foudre qui tombera sur Plumecoq, le centre d'expérimentation du CIVC à Chouilly tout près de la station Météo France.



Photo prise depuis le point de vue Notre Dame de Gruguet au nord immédiat de Mareuil sur Ay culminant à 141m