Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/11.3

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Michael QUILLE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Après une belle journée hier les nuages sont de retour sur Tenerife, ce mois de mai est le plus frais depuis au moins 20 ans ici, pour le moment la moyenne des maximales est même inférieure à celle d'avril, mars et... janvier ! (bien entendu il faut remettre ces chiffres dans le contexte climatique, les variations mensuelles étant bien plus faibles qu'en zone tempérée) Espérons un peu de chaleur en fin de mois pour rattraper la situation.

Les données de la station la plus proche : https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2018/tenerife-sur/valeurs/60025.html