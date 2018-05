Nouveau orages sur le Lyonnais

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7000

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/13

Focale 42 mm

ISO 100

Objectif 16.0-85.0 mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Une nouvelle fois des orages éclatent sur le Centre Ville, et comme hier Lyon est sous un déluge pas possible, difficile de protéger et l’appareil et soit même dans ces conditions ... où même la foudre tapent de partout autour d'où le premier plan un peu " mis de coté " on reconnait tout de même Confluence, le Pont Raymond Barre et le musée des Confluence , l'impact tombe vers la gare d'Oullins, au final 2 jour d'orages et des orages bien pluvieux puisqu'il est tombé entre 30/50mm en moins de 24h sur l’agglomération Lyonnaise !