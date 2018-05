Tuba Horizontal

Petit tuba capturé presque à domicile sous la cellule à l'Ouest d'Angers (49). Un peu horizontal comme tuba ceci dit (horseshoe vortex ? tuba noeud-papillon ?).



A peine arrivé sur ce point de vue près de chez moi, que je constate que l'orage est en fin de vie et gronde de moins en moins, mais une curieuse forme attire mon attention, sous sa zone d'alimentation ascendante. Il ne durera que quelques minutes à peine, alors que j'installais mon matériel. Quand j'étais vraiment prêt à bien le capturer (vidéo et téléobjectif installé), il disparait en même temps que l'orage se dissipe vraiment. Un coup de chance donc, si j'étais venu à peine 5mn plus tard à cet endroit je l'aurais loupé.