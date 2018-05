Grondements du soir

Appareil NIKON

COOLPIX S6500

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/3.1

Focale 4.5 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel COOLPIX S6500V1.1

Une fois de plus une petit orage nous a soigneusement évité en fin d'après midi.

Un peu à l'image des autres jours où les orages tournent autour du secteur sans vraiment nous toucher.

Tous les ingrédients sont là pour avoir de beaux orages, mais à chaque fois on se fait troller en beauté, et cela fait maintenant quelques années que cela dure.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)