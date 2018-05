Bombardement!

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/5

Focale 15 mm

ISO 200

Objectif 10-20mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Encore un vrai festival d'orages sur le Pays-Haut lorrain aujourd'hui! Décidément ce début de saison est réellement impressionnant, non seulement au vu du nombre d'orages, mais surtout au niveau de leur intensité!



Une heure avant cette photo, un premier orage stationnaire a concerné la ville, donnant de véritables trombes d'eau et de la grêle pendant plus d'une heure, mais aussi un festival d'impacts de foudre tonitruants qui mitraillaient la zone (j'ai d'ailleurs pu immortaliser plusieurs mises à feu d'arbres dans le secteur, j'attendais ça depuis très longtemps) .



Après passage de cet orage, j'en profitais pour repasser vite fait chez moi, sans me douter que ce second orage, ici pris en photo lors de son évacuation, allait se former sans prévenir pile sur ma commune.

Il se montrera bien plus fort que le premier, avec là aussi son lot de fortes pluies, des impacts de foudre puissants et proches de nouveau, mais surtout une violente chute de grêle de 2 à 3 cm de diamètre, impressionnant!



Et pour conclure la journée, un troisième système orageux arrivera par l'Allemagne et le Luxembourg quelques instants plus tard, avec un arcus monumental avec des griffes qui touchaient littéralement le sol. S'en suivra une nouvelle salve d'éclairs peu après ;) !



Et dire que demain après-midi on remet ça, ainsi que toute la semaine prochaine, j'ai hâte !