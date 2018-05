Orage mourant

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 23 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Bis repetita aujourd'hui, les orages se développent précocement sur les reliefs héraultais et gardois. Même cause, même conséquence : l'orage passe durant les heures de travail et il ne reste plus rien à la sortie.



Comme hier j'irais voir les nouveaux orages qui prennent sur l'ouest du département mais la sortie tardive et les bouchons ne me permettront pas d'arriver à temps. Ici, l'orage le plus costaud sur sa fin de vie... la structure est "suspecte", et semble être en adéquation avec l'écho radar qui a eu lieu avant mon arrivée : orage stationnaire avec de fortes intensités pluvieuses et split de la cellule (il s'agit ici du moteur droit).