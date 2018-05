Orage et orage et tuba en Lorraine ce jeudi 24 mai 2018.

Des orages se sont formés et ont développé de très beaux cumulonimbus et dans de belles lignes orageuse des tubas se sont aussi formés a l'arrière des orages. J'étais non loin ou un joli tuba s'est développé a la queue de l'orage en direction de Fresnes en Woevre en Meuse (55).https://www.facebook.com/pg/fabricegillant/photos/?tab=album&album_id=772781219585314