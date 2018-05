Orage en approche

Appareil Apple

GPS 50.5°N, 2.49°E

Après un après-midi lourd, humides et des températures chaudes. De gros cumulonimbus se forment, bourgeonnent et se mettent en place assez rapidement. Et déjà en fin d'après-midi les premiers grondement se font entendre. Plusieurs cellules orageuses

bien organisées faibles passent en donnant que quelques coups de tonnerres, et seulement des éclairs intra-nuageux. Les pluies sont faibles. Accalmies puis reprise de l'activité orageuse en début de nuit, la nuit réserve encore des surprises.