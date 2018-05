Un avant-goût d'été

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 19/43379 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.28°N, 5.36°E

Altitude GPS 0m

Le coucher de Soleil, de plus en plus tardif à un mois du solstice d'été, atteint désormais 21h et met en valeur de lointains et fins bancs de cirrus. Les brises sont quasiment imperceptibles, et la rade marseillaise bien calme, sous une excellente visibilité.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du NO.