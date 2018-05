Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 30 sec

Ouverture f/9

Focale 16 mm

ISO 320

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 175m

Ce n'est certes pas Byzance, mais il s'agit enfin d'un bel éclair nocturne mis en boîte.

L'activité électrique fut globalement modérée et sympathique ce soir. La pluie plutôt faible, puisque le gros paquet est passé un peu plus à l'ouest (comme cet après-midi d'ailleurs). Résultat : environ 10 mm sur la journée ici, contre 20 à 30 mm souvent observés plus à l'ouest et au nord (Cambrai, Valenciennes). Mais on n'ira tout de même pas jusqu'à se plaindre !



Bonne nuit à toutes et à tous !