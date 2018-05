Appareil LG Electronics

L'orage d'hier soir a frappé le village de Caix,à une trentaine de km à l'est d'Amiens.Malgré des cumuls pas exorbitants (entre 15 et 20 mm) une coulée de boue a envahi une rue du village.

C'est dans un brouillard dense que les habitants nettoient et déblaient ce matin.