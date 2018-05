Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/150 sec

Ouverture f/8

Focale 161.8 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 150m

Le filtre brumeux/brouillardeux est d'une incroyable efficacité ce matin ! Et durable de surcroît. Ici, pas bien loin des boucles de l'Helpe Majeure, l'humidité est évidemment bien plus pénétrante qu'en ville (où elle n'était déjà pas négligeable, loin de là !) et la fraîcheur -relative, évidemment- semble un peu plus sensible.

Magie du bocage thiérachien !



Bonne journée à toutes et à tous !