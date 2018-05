Un orage et puis s'en va

Un orage et puis s'en va Ménétréols-sous-Vatan 2018-05-25T18:59:00+02:00

Appareil Canon

Canon EOS 7D Mark II

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/10

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.12 (Macintosh)

La dégradation de ce 25 mai a été moins engageante et plus fastidieuse que prévue initialement. Peu de choses de véritablement intéressant à se mettre sous la dent du côté de l'Indre, si ce n'est cette cellule orageuse temporairement active en début de soirée au niveau de Ménétréols-sous-Vatan. Un épais rideau de grêle, un léger arc-en-ciel, mais surtout une structure rotative laissant envisager une petite amorce supercellulaire.

Rien de plus, celle-ci se laissera mourir peu de temps après, bouclant une dégradation "éphémère".