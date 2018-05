Devant les modèles qui prévoient du gros, j'ai décidé de partir dans la Beauce ce soir. Tous les chasseurs sont sur le qui-vive, mais quelques incertitudes demeurent cependant car la nébulosité de l'après-midi a été plus importante que prévu créant peut-être de l'inhibition. Coup de poker donc, d'autant que certains modèles sont contradictoires pour la soirée (Cosmo vs Arome). Je décide de suivre le nouveau modèle fin Cosmo, ça sera son baptême.



A peine sorti du travail à 18h, mon matériel est déjà près, direction Blois donc. Arrivé à 21h autour de la ville, un premier gros coup de tonnerre proche se fait entendre, je dois vite me poser. Sur la route j'aperçois un beau nuage en rouleau rasant la ville. L'air semble très humide en surface car on a l'impression qu'il touche les maisons.



Je me pose au Nord-Est de Blois dans un champ et photographie cet instant alors que la lumière est particulièrement intéressante. Malheureusement l'orage semble perdre en vigueur et je ne constate plus aucune activité électrique. Seul un autre coup de foudre proche (hors cadre) tombera alors que le nuage en rouleau me passera dessus et que la pluie commencera à tomber.



Je n'aurais eu que 10mn d'instant magique donc, le radar me montre ensuite que rien d'autre n'aura lieu dans la région. Je dois donc rentrer. 3h de route dans le sens retour. Maigre bilan donc malgré tout, on s'attendait à beaucoup plus.