Champignons laiteux

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 98 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Journée lourde et instable au programme (le top ^^) dans le coin avec des altocumulus une bonne partie de l'après-midi. En fin de journée, ceux-ci ont laissé place à un ciel plus dégagé qui permet d'observer une petite ligne d'instabilité sur les Bouches-du-Rhône, au niveau de l'Étang de Berre. De beaux champignons à l'aspect légèrement fade à cause d'une atmosphère humide.