Orages Violents

Parti en début d'après-midi vers Cholet, je me fais rincer sur mon point de vue par une 1ère cellule orageuse qui rase ma position, mais elle est esthétiquement très classique et l'activité électrique composé que d'intranuageux. Je n'en tire donc pas grand chose.



Mon attention est retenu par une ligne d'orage en formation au Sud de Cholet que je trouve plus intéressant. Elle semble comporter un début d'amorce supercellulaire. Une base nuageuse surbaissé se situe en effet sur son coté et commence à dévier légèrement du flux, en formant comme un début de jupe mécocylonique, mais il manque un petit quelque-chose pour que l'amorce aille plus loin. L’activité électrique là aussi reste caché dans l'orage.



Je laisse l'orage raser ma position et doit maintenant décider si je continue à chasser ces cellules disparates à l'ouest de l'anjou qui continuent de se former ici ou là ou bien bouger à l'extrémité Est du département pour intercepter la grosse ligne orageuse qui remonte depuis le Sud-Ouest du pays. J'ai bien 1h par les petites routes et cette ligne d'orage violent remonte très rapidement, ça risque d'être juste niveau timing. Je tente quand même le coup en faisant quelques petits excès de vitesse. Sur le chemin la gendarmerie veille et une camionnette encore plus rapide me doublant se fait intercepté juste devant moi. J'ai vraiment eu chaud et lève un peu le pied.



Arrivé vers Montreuil-Belay à l'extrémité Sud-Est du Maine-et-Loire (49), je dois me rendre à l'évidence si je poursuis jusqu'au point de vue que j'avais décidé d'aller j'arriverais trop tard, l'orage me passera dessus, cette ligne se déplaçant très rapidement.



Je me trouve donc un endroit à l'arrache dans ce coin et pose le trépied, l'orage est déjà presque sur moi (photo 1), et là aussi l'essentiel de l'activité électrique est caché derrière le rideau de pluie. L'orage est massif et développe un arcus. Ca sent l'orage violent et les premiers coups de vent à l'approche du front de rafale me font vite remballer le matériel, la pluie diluvienne arrivant d'un coup brusquement.



Je sors vite de mon champ avant qu'il soit inondé et que je m'embourbe et essaye de quitter l'orage en remontant vers un point de vue au Sud d'Angers. je n'avance pas vite les voitures devant moi roulent à 30km/h avec les warnings par peur du déluge. Je décide donc de prendre par les petites routes. Tout le long de mon trajet jusqu'au Sud d'Angers je reste dans la bande très active de l'orage et je filme toute la route : foudres proche, déluge, routes inondés, branches d'arbres jonchant les routes, je fais un rally voiture sur les petites routes sans réussir à sortir de l'orage.



Enfin arrivé à mon point de vue je sors juste sur le coté de l'orage et peu à nouveau le contempler. L'arcus prend des proportions plus charnues et des coups de foudres extranuageux tombent devant lui (photo 2 et 3), je suis en joie et réussirais ici mes meilleures photos de la journée. Mais très vite, l'orage avance vers le Nord du département, c'est fini il n'y aura plus rien derrière, il est temps de rentrer.



Pour une fois je n'ai que 30mn de trajet pour rentrer chez moi et j'arrive pile à l'heure de l'apéro. La chasse parfaite. ^^