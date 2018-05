Dim. originale 3968*2976px

Beaucoup de signes d'instabilité d'altitude aujourd'hui sur la Provence, avec alternance de cirrus, altocumulus, cumulonimbus à bases élevées, virgas, éclaircies et ciel chargé en sable africain.

Pour la première fois de l'année, les 25 degrés ont été dépassés sur le littoral, ce jour est donc officiellement le premier jour de chaleur pour 2018 sur les côtes bucco-rhodaniennes.



Photo prise depuis le col de la Grande Candelle au SO du Mont Puget. De gauche à droite, on peut percevoir la plupart des grandes îles marseillaises : Riou, Plane, Jarre, ainsi que l'archipel du Frioul. Au centre, se dresse le massif de Marseilleveyre, et au premier plan, les entrées des Calanques de Sugiton et Morgiou.