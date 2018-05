Dim. originale 5472*3648px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/8

Focale 28 mm

ISO 100

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Arrivée progressive de l'arcus. Les flashs et le tonnerre étaient de plus en plus insistants.