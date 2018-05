Journée instable

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7100

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/11

Focale 11 mm

ISO 100

Objectif 11.0-16.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)

on commencerait presque à s'y habituer, encore aujourd'hui ce fut très instable et surtout très chaud, les premiers orages ne tarderont pas à se manifester vers 12h mais tout ceci reste bien désorganisé. C'est en début de soirée qu'une cellule isolée mais durable va me tangenter par L'ouest, elle fut très électrique mais la plupart des décharges étaient des intras mais de temps en temps un impact voulait bien se montrer comme celui ci qui fut puissant.