Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D200

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/7.1

Focale 14 mm

ISO 200

Objectif 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Un début de saison bien difficile en ce qui me concerne. Peu d'orages localement (centre Essonne) alors que partout le ciel est significativement instable, et quand rarement l'instabilité joue ici de la voix, je ne suis pas disponible...

Donc in extremis ce fut pour cet avatar orageux, observé dans ces dernières minutes depuis l'ouest de Cheptainville et alors que je rentrais de Lyon (et que je le voyais se décharger sans pouvoir pleinement en profiter depuis Nemours...

Mais une fois de plus, mon pouvoir antikéraunique aura frappé, l'orage se désagrègera dans la quart d'heure suivant.

Quand on est maudit...