Bien à l'avant

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5000

Exposition 1/6 sec

Ouverture f/7.1

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.4

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.5.1 (Windows)

Alors que le plus gros des orages semble passé, des petites cellules orageuses prennent naissance sur le Vercors et remontent en direction du Nord Isère. Je part me poster sur les hauteurs de la vallée du Rhône pour les observer en espérant que la foudre se montre. Je n'aurai pas trop à attendre pour que cette dernière se fasse voir pour mon plus grand plaisir!