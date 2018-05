L'orage arrive sur l'agglomération toulousaine

Appareil Canon

Canon EOS 500D

Exposition 1.3 sec

Ouverture f/22.6

Focale 15 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Partiel

Flash No Flash

Peu avant 20h, les premiers coups de tonnerre et premières gouttes se sont fait entendre près de Toulouse. Un système multicellulaire peu actif venant du sud a donné surtout une pluie modérée durant plusieurs dizaines de minutes. Un peu de patience et un de ces coups de foudre a terminé dans la carte mémoire de l'appareil photo! Petit arcus également à l'avant du système, non visible sur la photo et de belles ambiances nuageuses.