Une cellule surprenante

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 22.1 sec

Ouverture f/6.4

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STMUUd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

Bonsoir,



Ce soir j'ai décidé de jeter mon va-tout et mon dévolu sur une ligne orageuse qui ne semblait pas payer trop de mine et qui s'avérera être particulièrement électrique, avec de nombreux coups de foudre, tous situés dans ou juste en marge de la colonne de précipitations. Un orage que je qualifierai de "méditerranéen" en raison des fortes pluies et de l'activité électrique située surtout dans la pluie.



Cet impact se produira en justesse en avant de la pluie, illuminant toutefois au passage celle-ci, qui se retrouve bien visible, envahissant rapidement le paysage.