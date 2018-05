Soirée Orageuse !

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 10 sec

Ouverture f/8

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

De nouveau des orages dans le Nord Est de la France, en effet de puissante cellules au déplacement très lent on sévis entre l'aube (10) et la Haute-Marne (52), c'est dans ce dernier département que j'aurais pu observer durant près d'une heure une intense activité intranuageuse, c'est finalement l'apparition de nouvelles cellules a la tombé de la nuit qui me permettra d'observer quelques belles chutes de foudres ! :)