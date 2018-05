Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 30 sec

Ouverture f/4.5

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 173m

Un des derniers éclairs un peu significatifs, bien que l'activité foudre ait été visible durant près d'une heure encore, devenant cependant plus sporadique et essentiellement plus distante. Arrosage faiblard ce soir une fois encore, de l'ordre de 1 mm. Pas de quoi résorber la sécheresse de nos sols qui ne fait que s'accentuer...



Polythene Pam (TB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne nuit à toutes et à tous !