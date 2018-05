Du grand spectacle!

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5100

Exposition 29.7 sec

Ouverture f/11

Focale 26 mm

ISO 100

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DxO OpticsPro 10.0

Orage excessivement électrique ce soir sur tout l'horizon Ouest d'Amiens.

Malgré les décharges intra-nuageuses quasiment incessantes pendant des heures,je n'ai pu attraper que quelques coups de foudre,bien au sec à l'Est de la ville alors que la partie ouest récoltait jusqu'à 30 mm et plus.