Positif Attitude !

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 30 sec

Ouverture f/3.5

Focale 10 mm

ISO 200

Objectif 10-20mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Nouvelle soirée bien électrique aujourd'hui et une traque bien menée jusqu'aux limites des Ardennes pour intercepter un énorme amas orageux très actif et électrique qui en déboulait, lentement, mais sûrement .



Nous avons toujours fait en sorte de rester placés à l'avant du système afin de pouvoir profiter pleinement de l'ambiance qu'il nous offrait avec ses bases tourmentées et ses éclairs stroboscopiques qui déchiraient le ciel plusieurs fois par seconde, sous forme d'intranuageux le plus souvent, mais parfois de puissants impacts positifs se manifestaient dans une clarté aveuglante et un tonnerre tonitruant!



Nous suivrons le bestiau jusqu'à la citadelle de Montmédy (55), où nous assisterons peu à peu à ses derniers soubresauts.



En bref, une nouvelle très bonne soirée, en attendant de remettre ça demain (enfin aujourd'hui plutôt) avec encore une fois de beaux phénomènes au programme ;) !