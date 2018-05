Dim. originale 8256*5504px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/8

Focale 24 mm

ISO 80

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh)

C'est dans ce contexte que Pouic aura vue un éclair, tandis que j'avais évidement le nez sur l'écran mon APN.

(Nous avons volontairement abandonné l'idée qui était de retourner plus à l'Est pour retrouver des cellules plus électrique que les nôtres, pour poursuivre l'observation de notre mésocyclone.)