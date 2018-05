Mois de Mai très orageux

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 2 sec

Ouverture f/INF

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Fragger25

Flash No Flash

C'est à la tombée de la nuit que le ciel à commencé à s'assombrir.



Le vent s'est levé au passage de l'arcus, et dans une ambiance de plus en plus chaotique, de nombreux impacts de foudre et inter-nuageux ont illuminé le ciel pendant plus d'une heure.



L'activité électrique fut intense et le tonnerre continu pendant la prise de vue, ces impacts sont d'une puissance inférieure à la série de positifs du 22 Mai qui a eu lieu sur Besançon mais le rendu est plus esthétique.



Après plusieurs années orageuses beaucoup trop calmes à mon goût dans notre région, j'ai l'impression d'assister à nouveau aux spectacles kérauniques lors de mes débuts en photo !