Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/680 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXU2DRD1

GPS 49.64°N, 0.16°E

Altitude GPS 0m

Une journée marquée par le retour de l'instabilité ! Dès l'aube et jusquà 15h, le soleil était bien présent sur la cité Océane. Vers 16h, des violents orages sont arrivées par l'Eure et le Calvados. Sur la photo, il est enfin de vie au large du Havre. En revanche, ce dernier y a déversé l'équivalent d'un mois de précipitations sur la ville de Lisieux, quand même !

Les températures relevées à l'ombre sont de : 18°C à 8h, 24°C à 13h, 26°C à 16h et 19°C à 20h.